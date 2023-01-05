"Дискусія завершиться успішно для нас" – Резніков про надання Україні ATACMS

Міністр висловив думку, що все ж в майбутньому Україна отримає дані ракети.

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«Щодо ATACMS – ракет дальнього ураження – я думаю, що ця дискусія завершиться успішно для нас. Так само колись вважалися неможливими “патріоти” і “стінгери”. В моєму розумінні, все неможливе – можливе в майбутньому. Їх турбує, щоб ми не почали наносити ураження безпосередньо на території рф і щоб це не переросло вже у відкритий конфлікт. Мало того, всі хто спостерігають з боку, навіть ті, хто нас підтримує, мріють про стіл переговорів. Їм би хотілося прискорити це, аби менше витрачати ресурсів. Тому вони хочуть залишити хоч мізерний шанс, що росіяни скоріше погодяться завершити війну», – розповів Резніков.

Нагадаємо

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги, яку готує поставити, або вже в процесі передачі Україні на поточний момент.