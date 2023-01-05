"Дискуссия завершится успешно для нас" – Резников о предоставлении Украине ATACMS

Министр выразил мнение, что все же в будущем Украина получит данные ракеты.

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«Относительно ATACMS – ракет дальнего поражения – я думаю, что эта дискуссия завершится успешно для нас. Так же когда-то считались невозможными “патриоты” и “стингеры”. В моем понимании, все невозможное – возможно в будущем. Их беспокоит, чтобы мы не начали наносить поражение непосредственно на территории россии и чтобы это не переросло уже в открытый конфликт. Мало того, все наблюдающие со стороны, даже те, кто нас поддерживает, мечтают о столе переговоров. Им бы хотелось ускорить это, чтобы меньше тратить ресурсы. Поэтому они хотят оставить хоть скудный шанс, что россияне скорее согласятся завершить войну», – рассказал Резников.

Напомним

Правительство Германии обновило список военной помощи, которую готовит поставить, или уже в процессе передачи Украине на текущий момент.