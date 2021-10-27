Дискредитований керівник і нульова ефективність: аудит НАБУ потрібен терміново - політолог

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Відносно нові антикорупційні органи: НАБУ та САП втрачають довіру людей, каже він. Останні рішення ВАКС про закриття “Роттердам+” та виправдання екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна можуть свідчити про низьку якість слідства.

“Після таких рішень довіра буде тільки знижуватися, адже все-таки українці розраховують, що НАБУ і ВАКС будуть братися за справи топ-посадовців, в яких вони повністю впевнені. Адже тепер НАБУ не може сказати, що їм якийсь поганий суд заважав чи ще щось. Очевидно, що це низька якість слідства, продана справа або якісь політичні впливи”, — прокоментував він.

Дедалі більше НАБУ політизує свою діяльність, впевнений він. Зокрема низка підозр меру Одеси Геннадію Труханову — може вказувати саме на таку негативну тенденцію роботи антикорупціонерів.

“Це не перша вже буде підозра Труханову з боку НАБУ. Чомусь так сталося, що такі справи з’являються тоді, коли у мерів, того ж самого Труханова, з’являються проблеми політичного характеру — чи то напередодні виборів, чи то на передодні боротьби за місця місцевого самоврядування. Я свої припущення висловив”, — наголосив він.

Бортник додає, що в цілому НАБУ і вся антикорупційна система стала заручником Артема Ситника, якого вже давно потрібно змінювати.

“Дискредитований керівник НАБУ, дискредитований рішеннями судів, які визначили його врегулювати в антикорупційних злочинах правопорушення у свій час. Це призвело до того, що ця система втратила довіру і стала найбільш не популярним органом державного управління в Україні й стала заручником цієї людини. Ситника давно потрібно змінювати. Тим паче якщо говорити про принципи й про правила, то не може все сходитися виключно на одній людині”, — резюмував політолог.

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Сам Труханов чергові звинувачення спростовує, а переслідування НАБУ пов’язує з помстою Михайла Саакашвілі і бізнесмена-сирійця Аннана Ківану, якому мер Одеси не дає забудовувати місто “жахливими будинками”.

Можливу причетність Ківана до переслідування Труханова побічно підтверджує колишній прокурор Одеської області Олег Жученко. У суді він заявив, що Ківан пропонував йому 1 млн доларів за підписання підозри меру Одеси.

Раніше УНН повідомляв, що доказова база НАБУ у так званій “земельній” справі Труханова — під великим питанням. Мова про те, що судову експертизу про збитки в 689 млн грн робила приватна фірма, яка не має права робити оцінку землі і майна.

Додамо, що справа проти Труханова може бути вигідна Ківану ще й тому, що вона зачіпає прямих конкурентів бізнесмена-сирійця — будівельну компанію “Будова”.

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Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що в Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці прийшли до висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні по боротьбі з корупцією малоефективна.