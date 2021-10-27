Дискредитированный руководитель и нулевая эффективность: аудит НАБУ нужен срочно – политолог

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Относительно новых антикоррупционных органов: НАБУ и САП теряют доверие людей, говорит он. Последние решения ВАКС о закрытии “Роттердам+” и оправдание экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна могут свидетельствовать о низком качестве следствия.

После таких решений доверие будет только снижаться, ведь все-таки украинцы рассчитывают, что НАБУ и ВАКС будут браться за дела топ-чиновников, в которых они полностью уверены. Ведь теперь НАБУ не может сказать, что им какой-то плохой суд мешал или что-то еще. Очевидно, что это низкое качество следствия, проданное дело или политические влияния", — прокомментировал он.

Все больше НАБУ политизирует свою деятельность, уверен он. В частности, ряд подозрений мэру Одессы Геннадию Труханову — может указывать именно на такую негативную тенденцию работы антикоррупционеров.

Это не первое уже будет подозрение Труханову со стороны НАБУ. Почему-то так случилось, что такие дела появляются тогда, когда у мэров, того же Труханова, появляются проблемы политического характера — накануне выборов или накануне борьбы за места местного самоуправления. Я свои предположения высказал“, — подчеркнул он.

Бортник добавляет, что в целом НАБУ и вся антикоррупционная система стала заложником Артема Сытника, которого давно нужно менять.

“Дискредитованный руководитель НАБУ, дискредитированный решениями судов, которые определили его урегулировать в антикоррупционных преступлениях правонарушения в свое время. Это привело к тому, что эта система утратила доверие и стала наиболее непопулярным органом государственного управления в Украине и стала заложником этого человека. Сытника давно нужно менять. Тем более если говорить о принципах и правилах, то не может все сходиться исключительно на одном человеке”, — резюмировал политолог.

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Сам Труханов очередные обвинения опровергает, а преследование НАБУ связывает с местью Михаила Саакашвили и бизнесмена-сирийца Аннана Кивана, которому мэр Одессы не дает застраивать город “ужасными домами”.

Возможную причастность Кивана к преследованию Труханова косвенно подтверждает бывший прокурор Одесской области Олег Жученко. В суде он заявил, что Киван предлагал ему 1 млн долларов за подписание подозрения мэру Одессы.

Ранее УНН сообщал, что доказательная база НАБУ по так называемому “земельному” делу Труханова — под большим вопросом. Речь о том, что судебную экспертизу об убытках в 689 млн грн делала частная фирма, не имеющая права производить оценку земли и имущества.

Добавим, что дело против Труханова может быть выгодно Кивану еще и потому, что оно затрагивает прямых конкурентов бизнесмена-сирийца — строительную компанию “Будова”.

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Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у Евросоюза нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС специалисты Украины пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.