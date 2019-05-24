Директору та інженеру КП оголосили підозру за розтрату 6 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Директору та інженеру комунального підприємства повідомили підозру за фактом розтрати 6 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 1 за оперативного супроводження УЗЕ ГУ НП в місті Києві затримано та повідомлено про підозру директора та інженера технічного нагляду одного із комунальних підприємств у привласненні понад 6 млн гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію дошкільного навчального закладу у Голосіївському районі", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, за виконання певного обсягу робіт та на підставі актів про їх виконання в повному обсязі на рахунки товариства було перераховано 9 мільйонів гривень з бюджету.
"Правоохоронцями встановлено, що вартість робіт та обсяг їх виконання значно різняться в тому, що зазначено у документах і фактично виконано. Різниця становить понад 6 мільйонів гривень", - прокоментували у відомстві.
У ході обшуків за місцем роботи і мешкання фігурантів вилучено печатки суб’єктів господарювання, тендерну документацію, договори та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність правопорушників.
Інженеру технічного нагляду та керівникові комунального товариства інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Наразі досудове розслідування триває. Також перевіряється причетність до вчинення злочину інших посадових осіб комунального підприємства.
Нагадаємо, у Хмельницькій області керівника КП засудили на 2 роки за підробку документів.