Директору и инженеру КП объявили подозрение за растрату 6 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Директору и инженеру коммунального предприятия сообщили подозрение по факту растраты 6 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №1 по оперативному сопровождению УЗЭ ГУ НП в городе Киеве задержано и сообщено о подозрении директора и инженера технического надзора одного из коммунальных предприятий в присвоении более 6 млн гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию детского сада в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.
По данным следствия, за выполнение определенного объема работ и на основании актов о выполнении в полном объеме на счета общества было перечислено 9 миллионов гривен из бюджета.
"Правоохранительными органами установлено, что стоимость работ и объем их выполнения существенно различаются в том, что указано в документах и фактически выполнено. Разница составляет более 6 миллионов гривен", - прокомментировали в ведомстве.
В ходе обысков по месту работы и проживания фигурантов изъяты печати субъектов хозяйствования, тендерную документацию, договоры и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность правонарушителей.
Инженеру технического надзора и руководителю коммунального общества инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Также проверяется причастность к совершению преступления других должностных лиц коммунального предприятия.
Напомним, в Хмельницкой области руководителя КП осудили на 2 года за подделку документов.