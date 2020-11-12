Директорку підприємства судитимуть через обіцянки "вплинути" на АМКУ за 4 млн гривень

"Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом одержання громадянкою неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, обвинувачена, яка є директором підприємства, вимагала неправомірну вигоду у розмірі 4 млн грн у представника двох підприємств. За ці кошти обіцяла вплинути на посадовців Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України для винесення на користь цих суб’єктів господарювання рішення про мінімізацію штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства.

Повідомляється, що правоохоронці затримали громадянку під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 600 тис грн.

Зазначимо, що справу розглядають за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що двом керівникам підприємств оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на 13 млн грн.