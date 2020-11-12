Директора предприятия осудят за обещания "повлиять" на АМКУ за 4 млн гривен

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Направлено в суд обвинительный акт касательно директора предприятия, которая требовала 4 млн грн за влияние на служащих Антимонопольного комитета для уменьшения штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.

"Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту получения гражданкой неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством такой выгоды", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая, которая является директором предприятия, требовала неправомерную выгоду в размере 4 млн грн у представителя двух предприятий. За эти средства обещала повлиять на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины для вынесения в пользу этих субъектов хозяйствования решения о минимизации штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.

Сообщается, что правоохранители задержали гражданку при получении первой части неправомерной выгоды в размере 600 тыс. грн.

Отметим, что дело рассматривается по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что двум руководителям предприятий объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 13 млн грн.

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