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Справа ухилення від сплати 13 млн грн податків: повідомлено про підозру двом керівникам підприємств

Справа ухилення від сплати 13 млн грн податків: повідомлено про підозру двом керівникам підприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Двом керівникам підприємств оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на 13 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом посадовим особам підприємств за фактом ухилення від сплати податків, що призвело до недоотримання державним бюджетом 13 млн грн”, - зазначили в повідомленні.

Зокрема, слідчими слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС повідомлено про підозру директору одного з великих сільгосппідприємств Вінницької області, який ухилився від сплати податку на прибуток у сумі 8,7 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України). За даними слідства, керівник відобразив в бухгалтерському та податковому обліках недостовірні дані про операції з купівлі сільськогосподарської продукції та штучно завищив валові витрати очолюваного ним підприємства.

Крім того, слідчими Головного слідчого управління ДФС України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору однієї з київських девелоперських компаній за фактом ухилення від сплати податків на суму 4,3 млн грн (ч. 1 ст. 212 КК України). Розслідуванням встановлено, що він шляхом відображення у податковому обліку неіснуючих фінансово-господарських операцій перераховував грошові кошти на особисті рахунки, після чого переводив у готівку отримані кошти.

З метою відшкодування несплачених податків на майно підозрюваних накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

Нагадаємо, що правоохоронцями завершено досудове розслідування стосовно начальника одного з управлінь Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, якого підозрюють у сприянні в ухиленні від сплати 2 млрд грн податків.

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