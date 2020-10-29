Справа ухилення від сплати 2 млрд грн податків: завершено слідство щодо експосадовця Міндоходів

“Офісом Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно начальника одного з управлінь Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України за складання завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації, з метою умисного ухилення від сплати податків та зборів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Наразі стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, високопосадовець, перебуваючи з 2012 по 2014 роки на посадах слідчого та начальника відділу слідчого управління фінрозслідувань Головного управління Міндоходів у місті Києві, вилучав у митних органів первинну документацію щодо ввозу на митну територію України нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації українського бізнесмена-втікача. При цьому він не мав стосунку до розслідувань щодо цих підприємств.

Таким чином, вказали в ОГП, посадовець сприяв суб’єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків та зборів, внаслідок чого до держбюджету не надійшло понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, колишнього начальника ГУ Міндоходів в Одеській області підозрюють у спричиненні збитків державі на загальну суму 7 065 414 665 грн в складі злочинної організації.