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ВАКС відправив під нічний домашній арешт ексначальника ГУ Міндоходів на Одещині

ВАКС відправив під нічний домашній арешт ексначальника ГУ Міндоходів на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під нічний домашній арешт колишнього начальника ГУ Міндоходів в Одеській області, якого підозрюють у спричиненні збитків державі на загальну суму 7 065 414 665 грн в складі злочинної організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“У середу, 22 липня, слідча суддя ВАКС застосувала до колишнього начальника ГУ Міндоходів в Одеській області запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у нічний час доби — із 22:00 до 07:00 строком на 60 діб”, — йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено додаткові обов’язки: прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду на першу вимогу; не полишати межі Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти детектива, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із зазначеними в ухвалі особами; не відвідувати органи Державної податкової служби без дозволу детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів САП; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Так, колишнього начальника ГУ Міндоходів в Одеській області підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 255 КК України.

“За версією слідства, підозрюваний, перебуваючи на посадах голови ДПА в Одеській області, голови Комісії з проведення реорганізації ДПА в Одеській області, ДПС у Одеській області, в.о. начальника, начальника Головного управління Міндоходів в Одеській області, входив до складу злочинної організації”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що він разом із іншими службовими особами, зловживаючи службовим становищем, вживали заходів до безперешкодного функціонування податкових “майданчиків” у відповідному регіоні та невикористанні податковими органами регіону передбачених діючим законодавством України повноважень щодо припинення діяльності “програмних” підприємств. Зокрема, “програмним” підприємствам — “податковим ямам”, які перебували на обліку в ДПІ у Приморському районі Одеси, безпідставно сформовано податкові зобов’язання з ПДВ, якими підтверджено незаконно використаний суб’єктами господарювання реального сектору економіки податковий кредит з подальшим спричиненням державі збитків у вигляді ненадходження податків.

“Таким чином, у період з квітня 2011 року по лютий 2014 року усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 7 065 414 665 грн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експосадовця Укроборонпрому підозрюють в завданні державі збитків на 5 млн гривень.

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