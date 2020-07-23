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ВАКС отправил под ночной домашний арест экс-главу одесского ГУ Миндоходов

ВАКС отправил под ночной домашний арест экс-главу одесского ГУ Миндоходов

Киев  •  УНН

 • 13351 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего начальника ГУ Миндоходов в Одесской области, которого подозревают в причинении ущерба государству на общую сумму 7 065 414 665 грн в составе преступной организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"В среду, 22 июля, следственная судья ВАКС применила к бывшему начальнику ГУ Миндоходов в Одесской области меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в ночное время суток - с 22:00 до 07:00 сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Также на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к детективам НАБУ, прокурорам САП, следственному судье, в суд по первому требованию; не оставлять пределы Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда, в зависимости от стадии уголовного производства; сообщать детектива, прокурора или суд, в зависимости от стадии уголовного производства, об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с указанными в постановлении лицами; не посещать органы Государственной налоговой службы без разрешения детективов НАБУ, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве, прокуроров САП; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Так, бывшего начальника ГУ Миндоходов в Одесской области подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 255 УК Украины.

"По версии следствия, подозреваемый, находясь на должностях председателя ГНА в Одесской области, председателя Комиссии по проведению реорганизации ГНА в Одесской области, ГНС в Одесской области, и.о. начальника, начальника Главного управления Миндоходов в Одесской области, входил в состав преступной организации", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что он вместе с другими должностными лицами, злоупотребляя служебным положением, принимали меры относительно беспрепятственного функционирования налоговых "площадок" в соответствующем регионе и неиспользования налоговыми органами региона предусмотренных действующим законодательством Украины полномочий по прекращению деятельности "программных" предприятий. В частности, "программным" предприятиям - "налоговым ямам", состоящими на учете в ГНИ в Приморском районе Одессы, безосновательно сформировано налоговые обязательства по НДС, которыми подтверждено незаконно использованный субъектами хозяйствования реального сектора экономики налоговый кредит с последующим причинением государству ущерба в виде непоступления налогов.

"Таким образом, в период с апреля 2011 года по февраль 2014-го всего государству от непоступления налогов нанесен ущерб на общую сумму 7 065 414 665 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-чиновника Укроборонпрома подозревают в нанесении государству ущерба на 5 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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