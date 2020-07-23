Експосадовця Укроборонпрому підозрюють в завданні державі збитків на 5 млн гривень

"Одне з підприємств, яке входить до складу концерну "Укроборонпром", отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у західних партнерів партії стрілецького озброєння. Отримані кошти керівник держпідприємства протиправно використав не за призначенням", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2017 році за час проведення незаконної оборудки із державними грошима збільшились ціни на законтрактовану Міноборони продукцію. Внаслідок дій посадовця міжнародний контракт оплатили невчасно, що призвело до невиконання держзамовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.

"Протиправні дії посадовця призвели до позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на держпідприємство за невиконання умов і термінів контракту. Інститут судово-технічних експертиз СБУ офіційно підтвердив, що дії вказаного посадовця призвели до збитків вказаному підприємству на суму 5 мільйонів гривень", – заявили в СБУ.

В відомстві повідомили, що правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи колишнього керівника держпідприємства, під час яких отримали додаткові докази його протиправної діяльності.

"Головному фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство", – додали в СБУ.

Як повідомляв УНН, у Міноборони відповіли на звинувачення щодо провалу постачання боєприпасів до ЗСУ.