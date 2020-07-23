Экс-чиновника Укроборонпрома подозревают в нанесении государству ущерба на 5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Бывшего директора предприятия концерна "Укроборонпром" подозревают в нанесении государству ущерба на 5 млн грн во время исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Одно из предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром", получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника международный контракт оплатили вовремя, что привело к невыполнению госзаказа на закупку вооружения для нужд военных.
"Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 миллионов гривен", - заявили в СБУ.
В ведомстве сообщили, что правоохранители провели обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя госпредприятия, во время которых получили дополнительные доказательства его противоправной деятельности.
"Главному фигуранту дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", - добавили в СБУ.
Как сообщал УНН, в Минобороны ответили на обвинения о провале поставки боеприпасов в ВСУ.