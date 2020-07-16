У Міноборони відповіли на звинувачення щодо провалу постачання боєприпасів до ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Міністерство оборони України постійно здійснює заходи щодо забезпечення потреби Збройних Сил у боєприпасах та створення їх нормативних запасів. Відповідну заяву оприлюднила у четвер пресслужба Міноборони, передає УНН.
“У Міністерстві оборони України постійно здійснюються заходи щодо забезпечення потреби Збройних Сил у боєприпасах та створення їх нормативних запасів, браку у боєприпасах немає”, — йдеться в заяві МОУ.
Зазначається, що станом на липень 2020 року оборонним відомством проводиться робота із закупівлі 152-мм снарядів у встановленому порядку відповідно до визначених асигнувань. Триває переддоговірна робота щодо закупівлі 82-мм, 120-мм мін; 122-мм, 152-мм пострілів визначеної номенклатури, в тому числі за імпортом.
“Постачання боєприпасів здійснюватиметься відповідно до умов укладених контрактів за графіками поставки з урахуванням виробничих можливостей”, — підкреслили у Міноборони.
Крім того, зазначили в пресслужбі, міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ДК “Укроборонпром” та міністерством оборони проводиться робота щодо організації замкнутого циклу виробництва боєприпасів та їх елементів на базі підприємств оборонно-промислового комплексу України у рамках державної цільової програми.
Повідомляється, що протягом 2017 — 2019 років прийнято на озброєння (допущено до експлуатації) Збройних Сил України понад 10 типів боєприпасів, триває розроблення 9 нових видів боєприпасів.
У поточному році забезпечено стале фінансування заходів з розвитку та закупівлі ракетно-реактивного озброєння за державним оборонним замовленням.
У Міноборони зазначають, що за результатами виконання державного оборонного замовлення на кінець 2020 року планується:
— розпочати державні випробування модернізованої високоточної ракети до БМ “Смерч”;
— модернізувати необхідну кількість пускових установок БМ “Смерч” для стрільби новими ракетами;
— закупити близько 200 високоточних ракет до БМ “Смерч”;
— відновити з модернізацією 200 ракет до БМ “Смерч”;
— продовжити створення ракет до БМ “Град” з підвищеною дальністю;
— завершити створення берегового ракетного комплексу “Нептун” та розпочати його закупівлю;
— закупити пускові установки та ракети до протитанкових ракетних комплексів відповідно до потреб визначених Збройними Силами України.
Нагадаємо, напередодні журналіст Юрій Бутусов заявив, що міністр оборони України Андрій Таран провалює постачання боєприпасів у Збройні сили.