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Дело уклонения от уплаты 2 млрд грн налогов: завершено следствие в отношении экс-чиновника Миндоходов

Дело уклонения от уплаты 2 млрд грн налогов: завершено следствие в отношении экс-чиновника Миндоходов

Киев  •  УНН

 • 10481 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Правоохранителями завершено досудебное расследование в отношении начальника одного из управлений Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины, которого подозревают в содействии в уклонении от уплаты 2 млрд грн налогов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Офисом Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении начальника одного из управлений Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины за составление заведомо ложных официальных документов, совершенное в составе преступной организации с целью умышленного уклонения от уплаты налогов и сборов (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Сейчас стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, чиновник, находясь с 2012 по 2014 годы на должностях следователя и начальника отдела следственного управления финрасследований Главного управления Миндоходов в Киеве, изымал у таможенных органов первичную документацию относительно ввоза на таможенную территорию Украины нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными участникам преступной организации украинского бизнесмен-беглеца. При этом он не имел отношения к расследованиям в отношении этих предприятий.

Таким образом, указали в ОГП, чиновник способствовал субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов и сборов, в результате чего в госбюджет не поступило свыше 2 млрд грн.

Напомним, бывшего начальника ГУ Миндоходов в Одесской области подозревают в причинении ущерба государству на общую сумму 7 065 414 665 грн в составе преступной организации.

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