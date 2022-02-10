Директор ВООЗ: Африка рухається до контролю над COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Африка переходить до «контрольної фази» пандемії COVID-19, і підвищення рівня вакцинації матиме вирішальне значення для того, щоб допомогти континенту жити з хворобою, заявила директорка Всесвітньої організації охорони здоров’я в Африці Матшідісо Моеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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«Хоча COVID-19 буде з нами протягом довгого періоду, в кінці тунелю є світло. Цього року ми можемо припинити руйнування, які вірус залишив на своєму шляху, і повернути контроль над нашим життям. Африка рухається до того, що може стати свого роду ендемією - жити з вірусом... Я вважаю, що ми відходимо від фази пандемії, і тепер нам потрібно керувати цим вірусом», – сказала Матшідісо Моеті, звертаючись до журналістів.
"За останні два роки африканський континент став розумнішим, швидшим і краще реагувати на кожен новий сплеск випадків COVID-19», — додала Моеті.
Не дивлячись на всі шанси, включаючи величезну нерівність у доступі до вакцинації, Африка витримала пандемію COVID-19. Через ковід в Африці загинувли понад 242 000 людей, а також карантин викликав серйозні проблеми в економіці африканських державах.
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