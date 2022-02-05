Африка без вагомого впливу в ООН: заяви під саміту Африканського союзу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 32283 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 56877 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 71675 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 100105 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 109160 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 102555 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 125153 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165902 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178015 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215134 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
90 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 69837 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 88690 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 160968 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 219443 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 47783 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 219443 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 160968 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 282064 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 402439 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 655472 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 24139 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95081 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 132943 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158031 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 178615 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Африка без вагомого впливу в ООН: заяви під саміту Африканського союзу

Африка без вагомого впливу в ООН: заяви під саміту Африканського союзу

Київ • УНН

 • 21354 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Саміт Африканського Союзу в суботу вимагають отримання об'єднанням постійного членства у Раді Безпеки ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Цитата

"Понад сім десятиліть з часу створення ООН Африка залишається молодшим партнером без вагомого впливу або провідної ролі у цій системі", - наголосив прем'єр-міністр господарки саміту Ефіопії Абій Ахмед.

Ця заява пролунала на відкритті саміту, який два роки не скликався через пандемію COVID-19 і на порядок денний якого виносились кліматична криза, напади ісламістів, перевороти та конфлікти на континенті, серед яких і в штаті Тиграй в Ефіопії.

Місце постійних членів у Раді Безпеки ООН мають держави з правом вето США, Росія, Китай, Великобританія та Франція. Інші 10 членів РБ ООН ротуються раз на два роки за регіональним принципом. Німеччина також намагається отримати місце постійного члена РБ ООН, але поки безуспішно. Щодо РБ ООН лунає критика, що цей орган більше не відображає світовий порядок, який відповідав би сучасним реаліям.

Нагадаємо

Засідання Радбезу ООН стало важливим кроком задля стримування нової хвилі збройної агресії РФ проти України – МЗС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,870.33