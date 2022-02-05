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Африка без весомого влияния в ООН: заявления под саммита Африканского союза

Африка без весомого влияния в ООН: заявления под саммита Африканского союза

Киев • УНН

 • 21343 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Саммит Африканского союза в субботу требуют получения объединением постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Более семи десятилетий со времени создания ООН Африка остается младшим партнером без весомого влияния или ведущей роли в этой системе", - подчеркнул премьер-министр хозяйки саммита Эфиопии Абий Ахмед.

Это заявление прозвучало на открытии саммита, который два года не созывался через пандемию COVID-19 и на повестку дня которого выносился климатический кризис, нападения исламистов, перевороты и конфликты на континенте, среди которых и в штате Тиграй в Эфиопии.

Место постоянных членов в Совете Безопасности ООН имеют государства с правом вето США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Остальные 10 членов СБ ООН ротируются раз в два года по региональному принципу. Германия также пытается получить место постоянного члена СБ ООН, но пока безуспешно. В отношении СБ ООН звучит критика, что этот орган больше не отражает мировой порядок, который соответствовал бы современным реалиям.

Напомним

Заседание Совбеза ООН стало важным шагом для сдерживания новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины - МИД.

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