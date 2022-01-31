Засідання Радбезу ООН стало важливим кроком задля стримування нової хвилі збройної агресії РФ проти України – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН стало важливим кроком задля стримування нової хвилі збройної агресії РФ проти України. Про це заявили в українському МЗС, передає УНН.
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У МЗС зазначили, що дискусія чітко засвідчила позиції та підходи членів міжнародного співтовариства та керівництва ООН з приводу найсерйознішої безпекової кризи в Європі, створеної внаслідок тимчасової окупації Росією Криму та здійснення нею збройної агресії на Донбасі.
"Незважаючи на спробу Росії перешкодити проведенню цього засідання, Раді Безпеки вдалося належним чином продемонструвати відповідальне ставлення до превентивної дипломатії відповідно до розділу VI Статуту ООН, який уповноважує Радбез розглядати будь-яку ситуацію, яка загрожує міжнародному миру та безпеці", - йдеться в повідомленні.
У ході засідання делегація України наголосила, що наша держава вимагає від РФ підтвердження практичними діями російських заяв про відсутність намірів розширювати збройну агресію проти України. Жодні заяви не можуть підмінити реальні кроки, такі як відведення військ та припинення вогню.
Теза російської делегації про небажання бачити Україну в НАТО йде всупереч невід’ємному суверенному праву України вибирати власні заходи безпеки, включаючи договори про союзи, які Росія не має права ставити під сумнів.
"Спроби окремих членів Ради Безпеки представити обговорення як протистояння США та РФ є нічим іншим, ніж спробою відвести увагу міжнародного співтовариства від агресивних дій РФ проти України та Європи загалом. Вважаємо вихід російського постпреда з зали до завершення засідання не лише неповагою до обговорюваного питання, але й зневажливим ставленням до Ради Безпеки ООН як органу, покликаного розглядати загрози міжнародному миру та безпеці", - відзначили у МЗС.
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Контекст
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