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Заседание Совбеза ООН стало важным шагом для сдерживания новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины - МИД

Заседание Совбеза ООН стало важным шагом для сдерживания новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины - МИД

Киев • УНН

 • 14292 просмотра

Киев. 31 Января. УНН.Сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН стало важным шагом для сдерживания новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом заявили в украинском МИД, передаетУНН.

Детали

В МИД отметили, что дискуссия четко показала позиции и подходы членов международного сообщества и руководства ООН по поводу самого серьезного кризиса безопасности в Европе, созданного в результате временной оккупации Россией Крыма и осуществления ею вооруженной агрессии на Донбассе.

"Несмотря на попытки России помешать проведению этого заседания, Совету Безопасности удалось должным образом продемонстрировать ответственное отношение к превентивной дипломатии в соответствии с разделом VI Устава ООН, которая уполномочивает Совбез рассматривать любую ситуацию, которая угрожает международному миру и безопасности", - говорится в сообщении.

В ходе заседания делегация Украины отметила, что наше государство требует от РФ подтверждение практическими действиями российских заявлений об отсутствии намерений расширять вооруженную агрессию против Украины. Никакие заявления не могут подменить реальные шаги, такие как отвод войск и прекращение огня.

Тезис российской делегации о нежелании видеть Украину в НАТО идет вопреки неотъемлемом суверенному праву Украины выбирать собственные меры безопасности, включая договоры о союзах, которые Россия не имеет права ставить под сомнение.

"Попытки отдельных членов Совета Безопасности представить обсуждение как противостояние США и РФ является ничем иным, чем попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий РФ против Украины и Европы в целом. Считаем выход российского постпреда из зала до завершения заседания не только неуважением к обсуждаемому вопросу, но и пренебрежительным отношением к Совету Безопасности ООН как органа, призванного рассматривать угрозы международному миру и безопасности", - отметили в МИД.

Напомним

Украина в ООНпризвалаРоссию к диалогу.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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