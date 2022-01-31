Україна в ООН закликала Росію до діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Якщо у Росії є питання до України - краще зустрітися і поговорити, а не підводити збройні сили до українських кордонів. Про це під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постпред України Сергій Кислиця, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Кремль повинен пам'ятати про те, що Україна готова захищатися. У той же час ми підтримуємо необхідність підтримки відкритих дипломатичних каналів з Росією, якщо це допоможе запобігти використанню військових інструментів", - сказав Кислиця.
Деталі
Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, що готовий зустрітися зі своїм російським колегою.
"Якщо у Росії є питання до України - краще зустрітися і поговорити, а не підводити збройні сили до українських кордонів і залякувати людей", - додав дипломат.