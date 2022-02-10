Директор ВОЗ: Африка движется к контролю над COVID-19

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"Хотя COVID - 19 будет с нами в течение долгого периода, в конце туннеля есть свет. В этом году мы можем прекратить разрушения, которые вирус оставил на своем пути, и вернуть контроль над нашей жизнью. Африка движется к тому, что может стать своего рода эндемией - жить с вирусом. Я считаю, что мы отходим от фазы пандемии, и теперь нам нужно управлять этим вирусом", - сказала Матшидисо Моэти, обращаясь к журналистам.

"За последние два года африканский континент стал умнее, быстрее и лучше реагировать на каждый новый всплеск случаев COVID-19", — добавила Моэти.

Несмотря на все шансы, включая огромное неравенство в доступе к вакцинации, Африка выдержала пандемию COVID-19. Через ковид в Африке загинувли более 242 000 человек, а также карантин вызвал серьезные проблемы в экономике африканских государствах.

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