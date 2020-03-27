Дипустанови сприяли поверненню з-за кордону майже 95 тис. українців - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на 20:00 26 березня до України за сприяння дипустанов повернулось 94 356 громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення оперативного пресцентру МЗС України у Telegram, що було зроблено у четвер ввечері.
“Станом на 20:00 26 березня 94 356 громадян вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, 160 громадян України перебуває на карантині: Австралія — 1, Азербайджан — 1, Бельгія −1, Бразилія — 16, В’єтнам — 8, Катар — 1, Китай — 1, Молдова — 1, Нігерія — 8, Нідерланди — 1, ОАЕ — 3, Польща — 106, Румунія — 1, США — 2, ФРН — 7, Чорногорія — 1.
Ще 22 громадянина України за кордоном проходить лікування: у Німеччині — 4, у Домініканській Республіці — 4, Польща −2, Італія — 5, Іспанія — 1, ОАЕ — 2, Сейшельські острови — 1, Нідерланди — 1, США — 1, Нігерія — 1.
Так, ще 8 українців за кордоном — одужали. Четверо в Японії, двоє в Італії та по одному в Польщі та Німеччині.
Зазначається, що 4 громадянина України за кордоном — померли.
Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.