Диппредставительства способствовали возвращению из-за границы почти 95 тыс. украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 20:00 26 марта по Украине при содействии дипучреждений вернулось 94 356 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центра МИД Украины в Telegram, что было сделано в четверг вечером.
“По состоянию на 20:00 26 марта 94356 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений”, — говорится в сообщении.
В частности, 160 граждан Украины находится на карантине: Австралия — 1, Азербайджан — 1, Бельгия 1, Бразилия — 16, Вьетнам — 8, Катар — 1, Китай — 1, Молдова — 1, Нигерия — 8, Нидерланды — 1 , ОАЭ — 3, Польша — 106, Румыния — 1, США — 2, ФРГ — 7, Черногория — 1.
Еще 22 гражданина Украины за рубежом проходит лечение: в Германии — 4, в Доминиканской Республике — 4, Польша 2, Италия — 5, Испания — 1, ОАЭ — 2, Сейшельские острова — 1, Нидерланды — 1, США — 1, Нигерия — 1.
Так, еще 8 украинцев за рубежом — выздоровели. Четверо в Японии, двое в Италии и по одному в Польше и Германии.
Отмечается, что 4 гражданина Украины за рубежом — умерли.
Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.