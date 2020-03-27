Диппредставительства способствовали возвращению из-за границы почти 95 тыс. украинцев - МИД

КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 20:00 26 марта по Украине при содействии дипучреждений вернулось 94 356 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центра МИД Украины в Telegram, что было сделано в четверг вечером.