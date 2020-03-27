Диппредставительства способствовали возвращению из-за границы почти 95 тыс. украинцев - МИД

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57971 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 20:00 26 марта по Украине при содействии дипучреждений вернулось 94 356 граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центра МИД Украины в Telegram, что было сделано в четверг вечером.

“По состоянию на 20:00 26 марта 94356 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений”, — говорится в сообщении.

В частности, 160 граждан Украины находится на карантине: Австралия — 1, Азербайджан — 1, Бельгия 1, Бразилия — 16, Вьетнам — 8, Катар — 1, Китай — 1, Молдова — 1, Нигерия — 8, Нидерланды — 1 , ОАЭ — 3, Польша — 106, Румыния — 1, США — 2, ФРГ — 7, Черногория — 1.

Еще 22 гражданина Украины за рубежом проходит лечение: в Германии — 4, в Доминиканской Республике — 4, Польша 2, Италия — 5, Испания — 1, ОАЭ — 2, Сейшельские острова — 1, Нидерланды — 1, США — 1, Нигерия — 1.

Так, еще 8 украинцев за рубежом — выздоровели. Четверо в Японии, двое в Италии и по одному в Польше и Германии.

Отмечается, что 4 гражданина Украины за рубежом — умерли.

Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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