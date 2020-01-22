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"Діоген" з ПАР живе в бочці вже більше двох місяців заради рекорду

Київ • УНН

 • 33739 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Житель Південно-Африканської Республіки Вернон Крюгер вже більше двох місяців живе в бочці на висоті 25 метрів над землею. Все це для того, щоб побити світовий рекорд. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

"Діоген" з ПАР живе в бочці вже більше двох місяців заради рекорду

"52-річний Вернон Крюгер більше двох місяців сидить в бочці, встановленій на висоті 25 метрів над землею, з видом на південноафриканське місто Дуллструм. Він збирається побити світовий рекорд Гіннеса... встановлений ним самим же в 1997 році", - пишуть у виданні.

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Так, на сьогоднішній день, Крюгер сидить в бочці вже 68 днів. У 1997 він також жив у бочці, тільки тоді здався після 54 днів.

Повідомляється, що бочка оснащена дренажною системою для "всіх відходів", а їжу "сучасному Діогену" піднімають в кошику.

"Спати в цій бочці не дуже легко... Це дуже маленьке місце, і я повинен лежати в позі ембріона", - розповів Крюгер, а також зазначив, що митися він може два рази в тиждень - в тазі.

У виданні зазначають, що рекордсмен не збирається зупинятися, і проживе в бочці ще якийсь час.

Як раніше повідомлялося в УНН, українська стрибунка у висоту встановила світовий рекорд.

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