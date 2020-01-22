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"Диоген" из ЮАР живет в бочке уже более двух месяцев ради рекорда

Киев • УНН

 • 33739 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Житель ЮАР Вернон Крюгер уже более двух месяцев живет в бочке на высоте 25 метров над землей. Все это для того, чтобы побить мировой рекорд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Диоген" из ЮАР живет в бочке уже более двух месяцев ради рекорда

"52-летний Вернон Крюгер более двух месяцев сидит в бочке, установленной на высоте 25 метров над землей, с видом на южноафриканский город Дуллструм. Он собирается побить мировой рекорд Гиннеса... установленный им самим же в 1997 году", - пишут в издании.

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Так, на сегодняшний день, Крюгер сидит в бочке уже 68 дней. В 1997 он также жил в бочке, только тогда сдался после 54 дней.

Сообщается, что бочка оснащена дренажной системой для "всех отходов", а пищу "современном Диогену" поднимают в корзине.

"Спать в этой бочке не очень легко... Это очень маленькое место, и я должен лежать в позе эмбриона", - рассказал Крюгер, а также отметил, что мыться он может два раза в неделю - в тазе.

В издании отмечают, что рекордсмен не собирается останавливаться, и проживет в бочке еще некоторое время.

Как ранее сообщалось в УНН, украинская прыгунья в высоту установила мировой рекорд.

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