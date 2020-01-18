Украинская прыгунья в высоту установила мировой рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 в помещении, прыгнув в высоту на 2,01 метра. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ФЛАУ.
"Ярослава Магучих победила на "Мемориале Демьянюка" с мировым юниорским рекордом по прыжкам в высоту в помещении (18 января, Львов). Спрыгнув в высоту на 2,01 метра, Магучих установила не только мировой рекорд U20 в помещении, а и повторила рекорд Украины в помещении, установила рекорд турнира и возглавила мировой топ-лист сезона", - сообщили в федерации.
Как отмечается, 2,01 метра Магучих преодолела с третьей попытки.
Предыдущий юниорский мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении - 1,99 м - принадлежал Ярославе Магучих (26 января 2019 года, Густопече, Чехия) и американке Ваште Каннингем (12 марта 2016 года, Портленд, США).
Магучих повторила рекорд Украины в помещении Виты Паламарь, который та установила 9 марта 2008 года в Валенсии (Испания).
Соревнования среди мужчин на "Мемориале Демьянюка" выиграл Олег Дорощук. Поскольку 2,20 с одинаковым количеством попыток с ним преодолел Дмитрий Никитин, для определения победителя была устроена перепрыжка. Дорощук ее выиграл с результатом 2,21 м (личный рекорд).
Напомним, украинку объявлено лучшей молодой легкоатлеткой мира.