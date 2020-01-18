Українська стрибунка у висоту встановила світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд U20 у приміщенні, стрибнувши у висоту на 2,01 метра. Про це УНН повідомили у пресслужбі ФЛАУ.
"Ярослава Магучіх перемогла на “Меморіалі Дем’янюка” зі світовим юніорським рекордом зі стрибків у висоту у приміщенні (18 січня, Львів). Стрибнувши у висоту на 2,01 метри, Магучіх встановила не лише світовий рекорд U20 у приміщенні, а і повторила рекорд України у приміщенні, встановила рекорд турніру та очолила світовий топ-лист сезону", - повідомили у федерації.
Як зазначається, 2,01 метри Магучіх подолала з третьої спроби.
Попередній юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні — 1,99 м — належав Ярославі Магучіх (26 січня 2019, Густопече, Чехія) та американці Вашті Каннінгем (12 березня 2016, Портленд, США).
Магучіх повторила рекорд України у приміщенні Віти Паламар, який та встановила 9 березня 2008 року у Валенсії (Іспанія).
Змагання серед чоловіків на “Меморіалі Дем’янюка” виграв Олег Дорощук. Оскільки 2,20 з однаковою кількістю спроб з ним подолав Дмитро Нікітін, для визначення переможця була влаштована перестрибка. Дорощук її виграв з результатом 2,21 м (особистий рекорд).
Нагадаємо, українку оголошено кращою молодою легкоатлеткою світу.