Українку оголошено кращою молодою легкоатлеткою світу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею номінації "Зірка, яка сходить" у світі за підсумками 2019 року, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
На урочистій церемонії нагородження Всесвітньої легкої атлетики World Athletics Awards, яка відбулася у Монако, Магучіх була оголошеною кращою в даній номінації. Нагороду нашій землячці було вручено з рук першого віце-президента Всесвітньої легкої атлетики Сергія Бубки.
"Дуже вдячна Всесвітній легкій атлетиці і всім організаторам церемонії нагородження. Ця перемога для мене дуже цінна. У мене залишаться незабутні спогади про 2019 рік, адже це був мій перший дорослий чемпіонат світу. Я була рада вже тому, що потрапила у Доху-2019, а у кваліфікації, певно, ще й сама не думала про те, що виграю срібну медаль", - сказала Магучіх.
До п’ятірки фіналістів у номінації "Зірка, яка сходить" серед чоловіків потрапив також українець Михайло Кохан. У 2019-му він виграв чемпіонат Європи U20з юніорським рекордом континенту з метання молота (84,73 м), а у жовтні посів п’яте місце уже на дорослому чемпіонаті світу. Переможцем став Селемон Барега.
Варто зазначити, що цього року Магучіх виграла чемпіонат Європи U20. 30 вересня вона стала наймолодшою в історії медалісткою дорослих чемпіонатів світу, вигравши у Досі "срібло" зі стрибків у висоту і двічі побивши юніорський світовий рекорд (2,02 м і 2,04 м).
Як повідомлялося раніше, у 2019 році Магучіх також перемогла у номінації "Зірка, яка сходить" за версією Європейської легкої атлетики і виграла нагороду Європейського олімпійського комітету Piotr Nurowski Best European Young Athlete Prize.