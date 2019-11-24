Украинка стала лучшей молодой легкоатлеткой мира

На торжественной церемонии награждения Всемирной легкой атлетике World Athletics Awards, которая состоялась в Монако, сваи магучие была объявленной лучшей в данной номинации. Награду нашей землячке были вручены из рук первого вице-президента Всемирной легкой атлетике Сергея Бубки.

"Очень благодарна Всемирный легкой атлетике и всем организаторам церемонии награждения. Эта победа для меня очень ценна. У меня останутся незабываемые воспоминания о 2019 год, ведь это был мой первый взрослый чемпионат мира. Я была рада уже тому, что попала в Доху-2019, а в квалификации, вероятно, еще и сама не думала о том, что выиграю серебряную медаль", - сказала Магучих.

В пятерку финалистов в номинации "Звезда, которая восходит" среди мужчин попал также украинец Михаил Кохан. В 2019-м он выиграл чемпионат Европы U20з юниорским рекордом континента по метанию молота (84,73 м), а в октябре занял пятое место уже на взрослом чемпионате мира. Победителем стал Селемон Барега.

Стоит отметить, что в этом году Магучих выиграла чемпионат Европы U20. 30 сентября она стала самой молодой в истории медалисткой взрослых чемпионатов мира, выиграв в Дохе "серебро" по прыжкам в высоту и дважды побив юниорский мировой рекорд (2,02 м и 2,04 м).

Как сообщалось ранее, в 2019 году Магучих также победила в номинации "Восходящая Звезда" по версии Европейской легкой атлетики и выиграла награду Европейского олимпийского комитета Piotr Nurowski Best European Young Athlete Prize.