Украинка стала лучшей молодой легкоатлеткой мира

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41205 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108260 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей номинации "Восходящая звезда" в мире по итогам 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

На торжественной церемонии награждения Всемирной легкой атлетике World Athletics Awards, которая состоялась в Монако, сваи магучие была объявленной лучшей в данной номинации. Награду нашей землячке были вручены из рук первого вице-президента Всемирной легкой атлетике Сергея Бубки.

"Очень благодарна Всемирный легкой атлетике и всем организаторам церемонии награждения. Эта победа для меня очень ценна. У меня останутся незабываемые воспоминания о 2019 год, ведь это был мой первый взрослый чемпионат мира. Я была рада уже тому, что попала в Доху-2019, а в квалификации, вероятно, еще и сама не думала о том, что выиграю серебряную медаль", - сказала Магучих.

В пятерку финалистов в номинации "Звезда, которая восходит" среди мужчин попал также украинец Михаил Кохан. В 2019-м он выиграл чемпионат Европы U20з юниорским рекордом континента по метанию молота (84,73 м), а в октябре занял пятое место уже на взрослом чемпионате мира. Победителем стал Селемон Барега.

Стоит отметить, что в этом году Магучих выиграла чемпионат Европы U20. 30 сентября она стала самой молодой в истории медалисткой взрослых чемпионатов мира, выиграв в Дохе "серебро" по прыжкам в высоту и дважды побив юниорский мировой рекорд (2,02 м и 2,04 м).

Как сообщалось ранее, в 2019 году Магучих также победила в номинации "Восходящая Звезда" по версии Европейской легкой атлетики и выиграла награду Европейского олимпийского комитета Piotr Nurowski Best European Young Athlete Prize.

Украинские Национальные Новости

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