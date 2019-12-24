Удивительный рекорд: киевлянин на мотоцикле пересек реку Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столице украинский каскадер Сергей Совяк установил рекорд скорости на Трухановом острове, проехавшись на мотоцикле по воде, передает корреспондент УНН.
Пересек Днепр на почти обычном кроссовом мотоцикле со скоростью — 60 км/ч, расстояние — 5 км. На такое в Украине не решался еще никто. Каскадер и участник команды Spirit Racing Team сделал это первым.
Для того, чтобы воплотить замысел, нужен точный расчет, идеальное чувство мотоцикла, техническая подготовка. Если что-топойдет не по плану — и пилот, и мотоцикл оказываются под водой.
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“Это все мои друзья верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен поддержит меня. У нас хорошо получилось!” - рассказал Сергей.
Достижение было официально зарегистрировано экспертами Реестра Рекордов Украины.
“Нас часто спрашивают, всегда ли попытка установления рекорда завершается успешно. Это сенсация! В мире есть десять человек, которые попытались установить рекорд мотокросса, нам приятно, что среди них есть украинец", - заверила Руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.
Напомним, что ранее каскадер Александр Турчанинов установил мировой рекорд, который завершился для украинца травмой.