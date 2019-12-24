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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 31390 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124726 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122975 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 13:05 • 110665 просмотра

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5 марта, 08:58 • 111240 просмотра

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Удивительный рекорд: киевлянин на мотоцикле пересек реку Днепр

Удивительный рекорд: киевлянин на мотоцикле пересек реку Днепр

Киев  •  УНН

 • 48849 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столице украинский каскадер Сергей Совяк установил рекорд скорости на Трухановом острове, проехавшись на мотоцикле по воде, передает корреспондент УНН.

Пересек Днепр на почти обычном кроссовом мотоцикле со скоростью — 60 км/ч, расстояние — 5 км. На такое в Украине не решался еще никто. Каскадер и участник команды Spirit Racing Team сделал это первым.

Для того, чтобы воплотить замысел, нужен точный расчет, идеальное чувство мотоцикла, техническая подготовка. Если что-топойдет не по плану — и пилот, и мотоцикл оказываются под водой.

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“Это все мои друзья верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен поддержит меня. У нас хорошо получилось!” - рассказал Сергей.

Достижение было официально зарегистрировано экспертами Реестра Рекордов Украины.

“Нас часто спрашивают, всегда ли попытка установления рекорда завершается успешно. Это сенсация! В мире есть десять человек, которые попытались установить рекорд мотокросса, нам приятно, что среди них есть украинец", - заверила Руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

Напомним, что ранее каскадер Александр Турчанинов установил мировой рекорд, который завершился для украинца травмой.

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