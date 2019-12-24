Дивовижний рекорд: киянин на мотоциклі перетнув річку Дніпро
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У столиці український каскадер Сергій Совяк встановив рекорд швидкості на Трухановому острові, проїхавшись на мотоциклі по воді, передає кореспондент УНН.
Перетнув Дніпро на майже звичайному кросовому мотоциклі зі швидкістю — 60 км/год, відстань — 5 км. На таке в Україні не наважувався ще ніхто. Каскадер і учасник команди Spirit Racing Team зробив це першим.
Для того, щоб втілити задум, потрібен точний розрахунок, ідеальне відчуття мотоциклу, технічна підготовка. Якщо будь-що піде не за планом — і пілот, і мотоцикл опиняється під водою.
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“Це все мої друзі вірили в мене, родина не зовсім знає, проте, я певен підтримає мене. У нас добре вийшло!” — розповів Сергій.
Досягнення було офіційно зареєстровано експертами Реєстру Рекордів України.
“Нас часто запитують, чи завжди спроба встановлення рекорду завершується успішно. Це сенсація! У світі є десятеро людей, які спробували встановити рекорд мотокросу, нам приємно, що серед них є українець”, — запевнила Керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.
Нагадаємо, що раніше каскадер Олександр Турчанінов встановив світовий рекорд, який завершився для українця травмою.