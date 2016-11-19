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"Динамо" мінімально обіграло "Сталь"

"Динамо" мінімально обіграло "Сталь"

Київ • УНН

 • 10583 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Футболісти київського “Динамо” з рахунком 2:1 на НСК “Олімпійський” перемогли “Сталь” у 15 турі УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Динамо”.

У складі “біло-синіх” у першому таймі гол забив Євген Хачеріді, подвоїти перевагу господарям вдалося по перерві — точний удар на рахунку Євгена Макаренка. За гостей забивав Сільвано Комваліус.

“Для „Динамо“ зараз кожен матч на кшталт вирішального. Якщо ми амбітні люди та претендуємо на чемпіонство, то в кожній грі маємо віддаватися на 200 відсотків. По сьогоднішній грі в мене немає претензій до гравців стосовно віддачі. Так, припускалися помилок, які розберемо, при цьому створили багато небезпечних моментів. Якби ми реалізували хоча б половину з них, було б спокійніше. Набрали три очка, рухаємося далі”, — розповів наставник переможців Сергій Ребров.

Варто відзначити, що на матчі був встановлений антирекорд відвідуваності — 4186 глядачів. Попередній антирекорд був встановлений в матчі 13-го туру проти Карпат — 5118 глядачів.

Як повідомляв УНН, у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги (Ліга Парі-Матч) відбудуться чотири протистояння за участі лідерів турніру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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