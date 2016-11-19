"Динамо" минимально обыграло "Сталь"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Футболисты киевского "Динамо" со счетом 2:1 в НСК "Олимпийский" победили "Сталь" в 15 туре УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Динамо".
В составе "бело-синих" в первом тайме гол забил Евгений Хачериди, удвоить преимущество хозяевам удалось после перерыва - точный удар на счету Евгения Макаренко. По гостей забивал Сильвано Комвалиус.
"Для "Динамо" сейчас каждый матч вроде решающего. Если мы амбициозные люди и претендуем на чемпионство, то в каждой игре есть отдаваться на 200 процентов. По сегодняшней игре у меня нет претензий к игрокам по отдаче. Так, допускали ошибки, которые разберем, при этом создали много опасных моментов. Если бы мы реализовали хотя бы половину из них, было бы спокойнее. Набрали три очка, двигаемся дальше", - рассказал наставник победителей Сергей Ребров.
Стоит отметить, что на матче был установлен антирекорд посещаемости - 4186 зрителей. Предыдущий антирекорд был установлен в матче 13-го тура против Карпат - 5118 зрителей.
Как сообщал УНН, в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги (Лига Пари-Матч) состоятся четыре противостояния с участием лидеров турнира .