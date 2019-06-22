Дев'ять людей загинули в результаті падіння літака на Гаваях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. При падінні двомоторного літака на Гаваях загинули дев’ять осіб, повідомляє департамент транспорту штату в Twitter, пише УНН.
“З глибоким сумом департамент транспорту Гаваїв повідомляє, що на борту двомоторного літака King Air, який впав біля аеропорту Dillingham Airfield, було дев’ять чоловік”, — йдеться в повідомленні. Відзначається, що, імовірно, ніхто з них не вижив.
Катастрофа сталася недалеко від аеродрому Dillingham Airfield. За даними Hawaii News Now, літак впав на північному узбережжі острова Оаху, після чого загорівся. Представник департаменту аварійних ситуацій Гонолулу підтвердила порталу, що всі дев’ять чоловік, що знаходилися на борту, загинули.
Варто нагадати, що на авіаційному шоу під час прольоту над Віслою в польському Плоцьку літак впав у річку.