Девять человек погибли в результате падения самолета на Гавайях

“С глубокой печалью департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, который упал возле аэропорта Dillingham Airfield, было девять человек”, — говорится в сообщении. Отмечается, что, предположительно, никто из них не выжил.

Катастрофа произошла недалеко от аэродрома Dillingham Airfield. По данным Hawaii News Now, самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего загорелся. Представитель департамента аварийных ситуаций Гонолулу подтвердила порталу, что все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Стоит напомнить, что на авиационном шоу во время пролета над Вислой в польском Плоцке самолет упал в реку.