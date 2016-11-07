Дев'ять людей стали жертвами ДТП у Шанхаї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Дев'ять людей загинули і 43 отримали поранення в результаті двох ДТП у Шанхаї під час сильного туману вчора вранці, передає УНН з посиланням на ECNS.
Двоє з них були загинули на місці події в одній з аварій і ще п'ятеро загинули в іншій ДТП. Ще двоє людей померли у лікарні, повідомляє поліція.
Вказано, що двоє людей загинули, коли вийшли з автомобіля подивитися на причину затору, під колесами автомобіля з цистерною.
Інші п'ятеро загинули, коли будівельну машину затиснуло між двома великогабаритними транспортними засобами.
Постраждалих доправили в місцеві лікарні.
Деякі водії повідомляли, що дорога була дуже слизькою і гальмування призводило до того, що водії втрачали контроль над транспортом.