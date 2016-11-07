Девять человек стали жертвами ДТ в Шанхае
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Девять человек погибли и 43 получили ранения в результате двух ДТП в Шанхае во время сильного тумана вчера утром, передает УНН со ссылкой на ECNS.
Двое из них погибли на месте происшествия в одной из аварий и еще пятеро погибли в другом ДТП. Еще два человека умерли в больнице, сообщает полиция.
Указано, что два человека погибли, когда вышли из автомобиля посмотреть на причину затора, под колесами автомобиля с цистерной.
Другие пятеро погибли, когда строительную машину зажало между двумя крупногабаритными транспортными средствами.
Пострадавших доставили в местные больницы.
Некоторые водители сообщали, что дорога была очень скользкой и торможение приводило к тому, что водители теряли контроль над транспортом.