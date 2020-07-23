Детективи НАБУ зірвали спробу зміни керівника "Черкасиобленерго"

Зокрема, під час судового засідання прокурорка Жовтницька зазначила, що підозрюваний пропонував гроші у розмірі 100 тисяч доларів США за призначення на посаду голови "Черкасиобленерго" Віктора Корчинського. Тобто, як стало відомо в ході судового засідання, мова про Самчука взагалі не йшла, тож розповсюджена деякими ЗМІ "сенсаційна" інформація виявилася фейком.

21 липня слідча суддя ВАКС Єкатерина Широка обрала адвокату, якого підозрюють у наданні неправомірної вигоди голові Фонду держмайна, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 16 млн гривень.

Відомо, що Віктор Корчинський був першим заступником при колишній голові "Черкасиобленерго" Світлані Кузьмінській, яка з 2016 року не лишає надію повернутися на свою посаду. Незважаючи на те, що Кузьмінська є підсудною у низці кримінальних справ щодо розтрати грошей та майна, зокрема ПРАТ "Черкасиобленерго", вона наразі не лише не отримала судового вироку, а й сама неодноразово подавала до суду, щоб поновитися на посаді. Ба більше, навіть чинила спробу силоміць повернути своє крісло. Але на заваді став трудовий колектив підприємства, який викинув нахабу за ворота разом із посіпаками. А що б зробили ви, просидячи майже два роки без зарплати, що відбувалося при її правлінні? Мабуть, те саме, зазначив Ципін.



Тож, втративши надію захопити підприємство силоміць, Світлана Кузьмінська почала серію інтриг і змов, кінцевим результатом яких мало б стати звільнення незговірливого діючого керівника "Черкасиобленерго" Олега Самчука. Колектив за нього просто горою стоїть, адже підприємство погасило майже всі борги і тепер гордо іменується – прибутковим. Головне, закінчилися затримки по зарплаті, і люди почали вірити, що попереду сталий і спокійний розвиток. Але не минає й місяця, щоб різноманітні чиновники чи посередники не рекомендували Олегу Самчуку, так би мовити, добровільно залишити посаду. Пропонували гроші, залякували кримінальними справами та впливовими людьми, але результату не домоглись. Тож не дивно, що для компрометації шанованого трудовим колективом керівника стали використовувати продажні засоби масової інформації, які не гребують нічим, навіть відвертою брехнею, як це наразі й сталося, вказав Ципін.

Нагадаємо, 9 липня голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко написав на своїй сторінці у Facebook, що йому запропонували 800 тис. дол. хабаря за призначення на посади двох керівників державних підприємств. Наступного дня сайт Страна.ua, посилаючись на якесь власне джерело, розповсюдив інформацію про те, що 100 тис. дол. з цієї суми нібито призначалося за залишення Самчука на посаді. Однак слідчим вдалося з’ясувати, за кого заносилися ці гроші, тож спроба дискредитації Олега Самчука не вдалась, і завдяки пильності НАБУ "Черкасиобленерго" було врятовано від корупційного захоплення. Залишається сподіватися, що незаангажовані професійні дії детективів доведуть цю історію до логічного завершення – справедливого вироку всім фігурантам цієї справи.