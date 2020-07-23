Детективы НАБУ сорвали попытку смены руководителя "Черкассыоблэнерго"

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 8777 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99494 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104788 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130909 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109763 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129933 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101831 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102530 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104366 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102030 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 44469 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 66918 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 36657 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 71198 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 28323 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 103454 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 130905 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 129932 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 384105 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 334845 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 44469 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104214 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132830 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210069 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236768 просмотра
Актуальное
Детективы НАБУ сорвали попытку смены руководителя "Черкассыоблэнерго"

Детективы НАБУ сорвали попытку смены руководителя "Черкассыоблэнерго"

Киев  •  УНН

 • 19256 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Информация о том, что за нынешнего руководителя "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука предлагали взятку председателю Фонда госимущества, не соответствует действительности. Об этом стало известно во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде, которое состоялось 20 июля 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на сообщение адвоката Дениса Цыпина в Facebook.

В частности, во время судебного заседания прокурорка Жовтницкая отметила, что подозреваемый предлагал деньги в размере 100 тысяч долларов США за назначение на должность председателя "Черкассыоблэнерго" Виктора Корчинского. То есть, как стало известно в ходе судебного заседания, речь о Самчуке вообще не шла, поэтому распространенная некоторыми СМИ "сенсационная" информация оказалась фейком.

21 июля следственная судья ВАКС Екатерина Широкая избрала адвокату, которого подозревают в предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда госимущества, меру пресечения в виде залога в размере 16 млн гривен.

Известно, что Виктор Корчинский был первым заместителем при бывшей голове "Черкассыоблэнерго" Светлане Кузьминской, которая с 2016 года не оставляет надежду вернуться на свой пост. Несмотря на то, что Кузьминская является подсудимой в ряде уголовных дел о растрате денег и имущества, в частности ЧАО "Черкассыоблэнерго", она пока не только не получила судебный приговор, но и сама неоднократно подавала в суд, чтобы восстановиться в должности. Более того, даже совершала попытку силой вернуть свое кресло. Но помешал трудовой коллектив предприятия, который выбросил нахалку за ворота вместе с пособниками. А что бы сделали вы, просидев почти два года без зарплаты, что происходило при ее правлении? Пожалуй, то же, отметил Цыпин.

Поэтому, отчаявшись захватить предприятие силой, Светлана Кузьминская начала серию интриг и заговоров, конечным результатом которых должно стать увольнение несговорчивого действующего руководителя "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука. Коллектив за него просто горой стоит, ведь предприятие погасило почти все долги и теперь гордо именуется - прибыльным. Главное, закончились задержки по зарплате, и люди начали верить, что впереди устойчивое и спокойное развитие. Но не проходит и месяца, чтобы различные чиновники или посредники не рекомендовали Олегу Самчуку, так сказать, добровольно покинуть пост. Предлагали деньги, запугивали уголовными делам и влиятельными людьми, но результата не добились. Неудивительно, что для компрометации уважаемого трудовым коллективом руководителя стали использовать продажные средства массовой информации, которые не гнушаются ничем, даже откровенной ложью, как это сейчас и произошло, указал Цыпин.

Напомним, 9 июля председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко написал на своей странице в Facebook, что ему предложили 800 тыс. долл. взятки за назначение на должности двух руководителей государственных предприятий. На следующий день сайт Страна.ua, ссылаясь на какой-то собственный источник, распространил информацию о том, что 100 тыс. долл. из этой суммы якобы предназначалось за оставление Самчука в должности. Однако следователям удалось выяснить, за кого заносились эти деньги, поэтому попытка дискредитации Олега Самчука не удалась, и благодаря бдительности НАБУ "Черкассыоблэнерго" были спасены от коррупционного захвата. Остается надеяться, что вовлеченные профессиональные действия детективов доведут эту историю до логического завершения - справедливого приговора всем фигурантам этого дела.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы