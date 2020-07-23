Детективы НАБУ сорвали попытку смены руководителя "Черкассыоблэнерго"

В частности, во время судебного заседания прокурорка Жовтницкая отметила, что подозреваемый предлагал деньги в размере 100 тысяч долларов США за назначение на должность председателя "Черкассыоблэнерго" Виктора Корчинского. То есть, как стало известно в ходе судебного заседания, речь о Самчуке вообще не шла, поэтому распространенная некоторыми СМИ "сенсационная" информация оказалась фейком.

21 июля следственная судья ВАКС Екатерина Широкая избрала адвокату, которого подозревают в предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда госимущества, меру пресечения в виде залога в размере 16 млн гривен.

Известно, что Виктор Корчинский был первым заместителем при бывшей голове "Черкассыоблэнерго" Светлане Кузьминской, которая с 2016 года не оставляет надежду вернуться на свой пост. Несмотря на то, что Кузьминская является подсудимой в ряде уголовных дел о растрате денег и имущества, в частности ЧАО "Черкассыоблэнерго", она пока не только не получила судебный приговор, но и сама неоднократно подавала в суд, чтобы восстановиться в должности. Более того, даже совершала попытку силой вернуть свое кресло. Но помешал трудовой коллектив предприятия, который выбросил нахалку за ворота вместе с пособниками. А что бы сделали вы, просидев почти два года без зарплаты, что происходило при ее правлении? Пожалуй, то же, отметил Цыпин.



Поэтому, отчаявшись захватить предприятие силой, Светлана Кузьминская начала серию интриг и заговоров, конечным результатом которых должно стать увольнение несговорчивого действующего руководителя "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука. Коллектив за него просто горой стоит, ведь предприятие погасило почти все долги и теперь гордо именуется - прибыльным. Главное, закончились задержки по зарплате, и люди начали верить, что впереди устойчивое и спокойное развитие. Но не проходит и месяца, чтобы различные чиновники или посредники не рекомендовали Олегу Самчуку, так сказать, добровольно покинуть пост. Предлагали деньги, запугивали уголовными делам и влиятельными людьми, но результата не добились. Неудивительно, что для компрометации уважаемого трудовым коллективом руководителя стали использовать продажные средства массовой информации, которые не гнушаются ничем, даже откровенной ложью, как это сейчас и произошло, указал Цыпин.

Напомним, 9 июля председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко написал на своей странице в Facebook, что ему предложили 800 тыс. долл. взятки за назначение на должности двух руководителей государственных предприятий. На следующий день сайт Страна.ua, ссылаясь на какой-то собственный источник, распространил информацию о том, что 100 тыс. долл. из этой суммы якобы предназначалось за оставление Самчука в должности. Однако следователям удалось выяснить, за кого заносились эти деньги, поэтому попытка дискредитации Олега Самчука не удалась, и благодаря бдительности НАБУ "Черкассыоблэнерго" были спасены от коррупционного захвата. Остается надеяться, что вовлеченные профессиональные действия детективов доведут эту историю до логического завершения - справедливого приговора всем фигурантам этого дела.