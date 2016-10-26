Детективи НАБУ затримали екс-директора "Укрзалізничпостач"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали екс-директора ДП "Укрзалізничпостач". Про це повідомили УНН у прес-службі НАБУ.
За інформацією НАБУ, екс-директора ДП “Укрзалізничпостач” (наразі філія ПАТ “Укрзалізниця”) за підозрою у вчинені злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах”).
За версією слідства, екс-керівник держустанови підозрюється в організації у 2015 році закупівлі метизної продукції за завищеними цінами та попередньою змовою з постачальником, внаслідок чого ДП “Укрзалізничпостач” було завдано збитків на суму понад 20 млн грн.
Наразі детективи готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Нагадуємо, розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного підприємства “Укрзалізничпостач” під час проведення держзакупівель детективи Бюро розпочали у січні 2016 року.
У липні 2016 року було затримано службових осіб ПАТ “Укрзалізниця” та представників комерційних структур, на користь яких відбувалася держзакупівля. В даному кримінальному провадженні шести особам повідомлено про підозру, обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, застави, домашнього арешту. Службових осіб відсторонено від займаних посад. Один із підозрюваних перебуває у розшуку.