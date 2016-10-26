Детективы НАБУ задержали экс-директора "Укрзализнычпостач"

По информации НАБУ, экс-директора ГП "Укрзализнычпостач" (сейчас филиал ПАО "Укрзализныця") по подозрению в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах»).

По версии следствия, экс-руководитель госучреждения подозревается в организации в 2015 году закупки метизной продукции по завышенным ценам и предварительному сговору с поставщиком, в результате чего ГП "Укрзализнычпостач" был причинен ущерб на сумму более 20 млн грн.

Сейчас детективы готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напоминаем, расследование уголовного производства по факту завладения средствами государственного предприятия "Укрзализнычпостач" при проведении госзакупок детективы Бюро начали в январе 2016 года.

В июле 2016 года были задержані должностные лица ПАО "Укрзализныця" и представители коммерческих структур, в пользу которых происходила госзакупки. В данном уголовном производстве шести лицам сообщено о подозрении, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, залога, домашнего ареста. Должностных лиц отстранено от занимаемых должностей. Один из подозреваемых находится в розыске.