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The New York Times

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Десятки тисяч людей вийшли на протести проти запропонованих урядом Ізраїлю змін у правовій системі

Київ • УНН

 • 591193 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Десятки тисяч ізраїльтян зібралися в центрі Тель-Авіва пізно в суботу ввечері, щоб висловити протест проти планів нового уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо перегляду правової системи та ослаблення Верховного суду — крок, який, на думку критиків, зруйнує демократичну систему стримувань та противаг у країні. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Десятки тисяч людей вийшли на протести проти запропонованих урядом Ізраїлю змін у правовій системі

Деталі

Протест став раннім викликом Нетаньягу та його ультранаціоналістичному міністру національної безпеки Ітамару Бен-Гвіру, який наказав поліції вживати жорстких заходів, якщо протестувальники, які блокують дороги або вивішують палестинські прапори.

Ізраїльські ЗМІ з посиланням на поліцію повідомили, що натовп на площі Габіма в Тель-Авіві становив щонайменше 80 000 людей, незважаючи на прохолодну дощову погоду. Протестувальники тримали ізраїльські прапори та плакати з написами «Злочинний уряд», «Кінець демократії» та іншими гаслами.

Протести також пройшли у містах Єрусалим та Хайфа.

Контекст

В офісі Нетаньягу трохи більше двох тижнів, його уряд, до якого входять ультраортодоксальні та ультраправі націоналістичні партії, виступив із пропозиціями послабити Верховний суд, надавши парламенту право скасовувати судові рішення простою більшістю голосів.

Він також хоче надати парламенту контроль за призначенням суддів і знизити незалежність юрисконсультів.

Міністр юстиції Нетаньягу каже, що у необраних суддів надто багато влади. Але противники планів кажуть, що пропоновані зміни підірвуть ізраїльську демократію. Лідери ізраїльської опозиції, колишні генеральні прокурори та голова Верховного суду Ізраїлю висловилися проти цього плану.

Юридичні зміни можуть допомогти Нетаньягу, якого судять за корупцію, уникнути засудження чи навіть повністю скасувати судовий процес. Після пред'явлення звинувачення у 2019 році Нетаньягу заявив, що система правосуддя налаштована проти нього упереджено.

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