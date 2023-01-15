Десятки тысяч людей вышли на протесты против предложенных правительством Израиля изменений в правовой системе

Детали

Протест стал ранним вызовом Нетаньяху и его ультранационалистическому министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, который приказал полиции принимать жесткие меры, если протестующие блокируют дороги или вывешивают палестинские флаги.

Израильские СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что толпа на площади Габима в Тель-Авиве составляла по меньшей мере 80 000 человек, несмотря на прохладную дождливую погоду. Протестующие держали израильские флаги и плакаты с надписями «Преступное правительство», «Конец демократии» и другими лозунгами.

Протесты также прошли в городах Иерусалим и Хайфа.

Контекст

В офисе Нетаньяху чуть более двух недель, его правительство, в которое входят ультраортодоксальные и ультраправые националистические партии, выступило с предложениями ослабить Верховный суд, предоставив парламенту право отменять судебные решения простым большинством голосов.

Он также хочет предоставить парламенту контроль за назначением судей и снизить независимость юрисконсультов.

Министр юстиции Нетаньяху говорит, что у неизбранных судей слишком много власти. Но противники планов говорят, что предлагаемые изменения подорвут израильскую демократию. Лидеры израильской оппозиции, бывшие генеральные прокуроры и председатель Верховного суда Израиля высказались против этого плана.

Юридические изменения могут помочь Нетаньяху, которого судят за коррупцию, избежать наказания или даже полностью отменить судебный процесс. После предъявления обвинения в 2019 году Нетаньяху заявил, что система правосудия настроена против него предвзято.