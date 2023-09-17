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Десятки озброєних людей захопили нафтову компанію в іркутській області - росЗМІ

Десятки озброєних людей захопили нафтову компанію в іркутській області - росЗМІ

Київ • УНН

 • 3047088 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. В іркутській області, в росії, десятки озброєних людей на вертольотах захопили нафтову компанію, повідомляє SHOT, пише УНН.

Деталі

За даними росЗМІ, інцидент стався в кіренському районі, на території підприємства "Дулісіма". На початку вересня туди прибуло понад 20 бійців у масках і зі зброєю. Половину співробітників поклали на землю, половину поставили обличчям до стіни.

Як повідомляється, бійці заволоділи всією документацією компанії і фактично стали керівниками.

В обласному МВС заявили SHOT, що "Дулісіму" ділять два власники в судовому порядку, які ніяк не можуть домовитися, кому належить підприємство. За словами поліцейських, було якесь судове рішення, для виконання якого залучався спецназ.

Однак, очевидці запевняють, що "десантники", які прилетіли на вертольотах, представлялися "просто ЧОПівцями". За словами працівників, керував ними чинний керуючий, який, судячи з усього, тепер представляє інтереси іншого господаря.

Доповнення

Компанію "Дулісіма" пов'язують з колишнім власником російського банку "Югра" олексієм хотіним, який зараз перебуває під слідством. Минулого року аналогічне захоплення сталося з іншим його активом - підприємством "Каюм Нафта".

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