Десятки вооруженных людей захватили нефтяную компанию в иркутской области - росСМИ

Детали

По данным росСМИ, инцидент произошел в киренском районе, на территории предприятия "Дулисима". В начале сентября туда прибыло более 20 бойцов в масках и с оружием. Половину сотрудников положили на землю, половину поставили лицом к стене.

Как сообщается, бойцы завладели всей документацией компании и фактически стали руководителями.

В областном МВД заявили SHOT, что "Дулисиму" делят два собственника в судебном порядке, которые никак не могут договориться, кому принадлежит предприятие. По словам полицейских, было некое судебное решение, для выполнения которого привлекался спецназ.

Однако, очевидцы уверяют, что прилетевшие на вертолетах "десантники" представлялись "просто ЧОПовцами". По словам работников, руководил ими действующий управляющий, который, судя по всему, теперь представляет интересы другого хозяина.

Дополнение

Компанию "Дулисима" связывают с бывшим владельцем российского банка "Югра" алексеем хотиным, который сейчас находится под следствием. В прошлом году аналогичный захват произошел с другим его активом - предприятием "Каюм Нафта".