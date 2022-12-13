Десятки людей загинули в результаті повені в столиці ДР Конго Кіншасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Щонайменше 55 людей загинули у вівторок внаслідок сильнішої за останні роки повені в столиці Демократичної Республіки Конго Кіншасі після нічної зливи, передає УНН з посиланням на AFP.
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Основні дороги в центрі Кіншаси, міста з населенням близько 15 мільйонів людей, було затоплено на кілька годин, а ключовий маршрут постачання був відрізаний.
Начальник міської поліції генерал Сільвано Касонго в заяві для AFP назвав попередню кількість загиблих не менше ніж 55 осіб, особливо в місцях на схилах пагорбів, де були зсуви ґрунту.
Великий зсув стався в районі Монт-Нгафула, ключовий маршрут постачання, що зв'язує столицю з Матаді, портом нижче по річці Конго і важливим виходом в Атлантичний океан.
Вулиці у престижному урядовому районі Гомбе, де розташовані міністерства та посольства, також були затоплені.
Додамо
В останні роки в Кіншасі, розташованій на річці Конго, спостерігається величезний приплив населення.
Багато житлових будинків, побудовані на схилах, що піддаються повеням, а в місті відсутні адекватні дренажні і каналізаційні системи.
У листопаді 2019 року близько 40 людей у Кіншасі загинули внаслідок повеней та зсувів ґрунту.