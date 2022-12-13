Десятки человек погибли в результате наводнения в столице ДР Конго Киншасе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По меньшей мере 55 человек погибли во вторник в результате сильнейшего за последние годы наводнения в столице Демократической Республики Конго Киншасе после ночного ливня, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Основные дороги в центре Киншасы, города с населением около 15 миллионов человек были затоплены на несколько часов, а ключевой маршрут поставки был отрезан.
Начальник городской полиции генерал Сильвано Касонго в заявлении для AFP назвал предыдущее число погибших не менее 55 человек, особенно в местах на склонах холмов, где были оползни.
Большой оползень произошел в районе Монт-Нгафула, ключевой маршрут поставки, связывающий столицу с Матади, портом ниже по реке Конго и важным выходом в Атлантический океан.
Улицы в престижном правительственном районе Гомбе, где расположены министерства и посольства, также были затоплены.
Добавим
В последние годы в Киншасе, расположенной на реке Конго, наблюдается огромный приток населения.
Многие жилые дома, построенные на склонах, подвергаются наводнениям, а в городе отсутствуют адекватные дренажные и канализационные системы.
В ноябре 2019 года около 40 человек в Киншасе погибли в результате наводнений и оползней.