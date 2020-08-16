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"Десна" вийшла переможцем з матчу клубів УПЛ

"Десна" вийшла переможцем з матчу клубів УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Бучі чернігівська “Десна” та донецький “Олімпік” провели контрольний підготовчий матч до старту нового сезону УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт донеччан.

Перший гострий епізод виник біля воріт “Олімпіка” по закінченню 10 хвилин матчу. Чернігівці розіграли комбінацію в короткий пас в результаті чого Філіппов відправив м’яч у порожні ворота, проте миттю раніше боковий арбітр сигналізував про положення поза грою у футболіста “Десни”.

Рахунок був відкритий на 40-й хвилині: Мудрик здійснив слаломний забіг в стилі Марадони з центру поля, обігравши по шляху відразу кілька опонентів, і, змістившись з лівого флангу ближче до центру, метрів з 18-ти закрутив м’яч у дальній лівий від Кичака кут.

А під кінець матчу чернігівці подвоїли свою перевагу, розігравши в штрафному майданчику “Олімпіка” комбінацію в стилі “Барселони”. В результаті Бутковський забивав уже в порожні ворота. Підсумок зустрічі 2:0 на користь “Десни”.

Нагадаємо, що став відомим третій новачок УПЛ.

Українські Національні Новини

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